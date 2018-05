Veículo estava no Bairro Vista Alegre

Uma Fiorino branca, placas LYM-6242 foi furtada na madrugada desta sexta-feira, dia 25. O veículo estava estacionado em frente à casa dos proprietários, na Rua Aurélio Orlando Fontana, no Bairro Vista Alegre.

Os donos do carro perceberam que ele não estava mais no local na manhã de sexta-feira, por volta das 06h. Eles acreditam que os ladrões não tenham ido muito longe, pois a Fiorino tinha pouco combustível no tanque.

Um Boletim de Ocorrência já foi registrado na Delegacia. Caso alguém veja a Fiorino, deve fazer contato com a PM, através do 190.