Bandidos assaltaram um posto de combustível às margens da BR-153 em Irani na noite da quinta-feira, dia 24. O fato foi registrado por volta das 21hs. De acordo com as informações apuradas, dois homens encapuzados é que cometeram o assalto. Eles levaram cerca de R$ 300,00 e ninguém ficou ferido.

A dupla invadiu a loja de conveniência e pediram o dinheiro do caixa. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos diziam estar armados, mas os funcionários do posto não viram as armas.

A PM esteve no local e fez rondas nas proximidades, mas ninguém foi localizado.