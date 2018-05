Fogo destrói casa no Distrito de Santo Antônio em Concórdia

Uma casa de dois andares foi consumida pelo fogo na noite desta quinta-feira, dia 24, em Santo Antônio, Concórdia. De acordo com vizinhos, o incêndio iniciou entre 21:30h e 22h. Não havia ninguém na residência e não houve feridos.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados para combater as chamas, mas ao chegar no local o imóvel já estava praticamente destruído. A parte de cima da casa era de madeira e o porão, de material. A guarnição apagou o fogo, fez o rescaldo e avaliou casas próximas, para evitar novos focos.

O proprietário da casa queimada relatou ao Jornalismo da Aliança que o imóvel estava alugado e que não tinha energia elétrica instalada. “Os moradores utilizavam velas na casa. Por sorte não estavam lá na hora do incêndio. Os bens matérias a gente refaz”, comentou.

Além dos móveis usados pelos inquilinos, outra mobília que estava guardada no porão também foi queimada. As causas do incêndio ainda serão apuradas.