Jogos do galo que seriam no domingo foram adiados para quarta-feira

Considerando os inúmeros transtornos ocasionados em virtude da greve geral dos caminhoneiros no País, a Federação Catarinense de Futebol, através do Departamento de Competições, expediu na tarde desta 5ª feira (24) Informativos de Modificação de Tabela(IMT) adiando partidas das três competições das categorias de base do Campeonato Catarinense Série A 2018.

Nas categorias Infantil e Juvenil, que têm tabelas idênticas, os quatro jogos que completariam a 4ª rodada da 1ª Fase – Turno foram adiados para 4ª feira, dia 30 de maio.

Já no Catarinense Júnior Série A, a partida nº 21 – Criciúma EC X Ass. Chapecoense será realizada nesta 6ª feira (25), em Criciúma, considerando que a delegação da Ass.Chapecoense já está no Sul do Estado. As duas partidas que completariam a 2ª rodada do returno da 1ª Fase foram adiadas para 3ª feira(29).