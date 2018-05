Entidades de Concórdia estão se mobilizando para manifestar apoio ao movimento dos caminhoneiros, que estão paralisados desde a última segunda-feira, 21. As empresas de transporte de turismo estão fazendo uma carreata na tarde desta quinta-feira, 24 de maio. Vários ônibus partiram do pátio do posto Contorno e passam pelo centro da cidade, seguindo em direção ao trevo da BR 153.

O empresário e membro da Associação das Empresas de Turismo de Santa Catarina, Gerson Luiz Barp, diz que as empresas que trabalham com o transporte turístico também enfrentam grandes dificuldades. “O preço dos combustíveis e dos pedágios estão elevados, e não conseguimos repassar isso aos clientes”, afirma Barp.

Com informações de Ney Melo