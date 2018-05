Comerciantes de Ipumirim e Seara “fecham as portas” na tarde desta quinta-feira

As Câmaras de Dirigentes Lojistas de Ipumirim e de Seara e as Associações Empresariais estão apoiando a paralisação dos transportadores. Na tarde desta quinta-feira, lojistas vão fechar as portas nos dois municípios, pelo menos por algumas horas.

Em Seara os comerciantes devem deixar de atender das 13h às 15h. “O valor do diesel afeta diretamente o custo de produção e o custo de venda. É o momento de nos unir, dar volume ao movimento, na busca da diminuição da carga tributária. O Brasil paga muito imposto e a distribuição dos recursos não é feita de forma justa”, argumenta Lindomar Cazzarotto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Seara.

Já em Ipumirim os comerciantes vão fechar os estabelecimentos das 15h às 16h. Eles vão se reunir na Praça do município para cantar o Hino Nacional. “O pessoal está mobilizado e acredito que teremos uma grande adesão. É um momento importante, pois todos os produtos dependem de transporte. Vamos apoiar os transportadores e a gente convida a população em geral, para que participe também, para mostrar o descontentamento com a situação atual”, destaca o presidente da CDL, Adilson Antônio da Rosa.

Em Concórdia:

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia (CDL), a Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) e o Sindicato do Comércio Varejista de Concórdia e Região (Sindilojas), manifestaram apoio ao movimento de paralisação dos caminhoneiros. Não há definição ainda, sobre ações de fechamento do comércio. Uma reunião acontece na tarde desta quinta-feira para possíveis encaminhamentos.