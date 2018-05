Destaque para a goelada do ADC/Curitibanos. Dois empates registrados na rodada. Apenas um 0 a 0

Show de gols na rodada de ida dos play-offs do Estadual LCF

A noite foi de jogos pela oitavas-de-finais da Liga Catarinense de Futsal. Teve inicio na noite desta quarta-feira os play-offs do turno do Estadual LCF – Taça Econcreto Estruturas.

Noite de frio e de muitos gols. A rodada teve inicio com a vitória do Piratuba Futsal diante do Expressivo Xanxerê pelo placar de 2 a 0. Já em Palmitos, a equipe da AAPF Palmitos bateu o Catanduvas Futsal pelo placar de 7 a 4.

Em Caçador, a Liga Caçador Futsal recebeu o Arsenal e foi derrotado pelo placar de 8 a 2. Em Seara, o Seara Futsal recebeu a equipe do Lages e foi derrotado por 6 a 1.

Em Fraiburgo, o Fraiburgo Futsal recebeu a equipe da ADAF Saudades e acabou sendo derrotada pelo placar de 3 a 2.

Em Curitibanos, o ADC/Curitibanos goleou o Maravilha Futsal pelo placar de 11 a 2. Fechando a rodada, dois empates na rodada de ida. Em Joaçaba, o Cruzeiro recebeu a Pinhalense e ficou no 2 a 2. Já em Xaxim, Guarany e AGN Capinzal não saíram do 0 a 0.

Os jogos de volta acontecem no sábado.

Créditos: Assessoria de Imprensa LCF