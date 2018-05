A paralisação dos transportadores e a falta de combustível nos postos de Concórdia não atrapalham o transporte dos alunos e as aulas. A informação é da Secretaria de Educação. Apenas uma empresa terceirizada registrou a falta de combustível na manhã desta quinta-feira, dia 24.

De acordo com o secretário de Educação do município, Neuri Comin, não há nenhuma medida de suspensão de aulas. “Os pais podem ficar tranquilos, as aulas estão mantidas. Conversamos com representantes das empresas que fazem o transporte escolar e eles nos informaram que têm combustível para trabalhar até quarta-feira”, relata. “Caso algum transportador fique sem combustível, vai nos informar e a gente vai administrar, vamos utilizar nosso micro ou nossa van, para suprir a demanda” , orienta Comin.

Um caso:

Na manhã desta quinta-feira um morador que reside entre o Bairro dos Industriários e a comunidade de Presidente Kennedy, informou o Jornalismo da Aliança que alguns alunos não foram à escola em função de que o transportador estava sem combustível. Uma empresa terceirizada é que faz o transporte naquela região.