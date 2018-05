A paralisação dos caminhoneiros, que pedem a redução no valor do combustível, segue em Concórdia. Um novo ponto de protesto foi estabelecido nesta quinta-feira, dia 24. Transportadores estão no Bairro Guilherme Reich, em frente ao Posto São Jorge.

Esta “base” substitui a que estava montada no trevo da BR-153 em Tamanduá e assim Concórdia ainda conta com três pontos de paralisação. Os transportadores continuam com a mobilização pacífica.

Os motoristas ainda estão na BR-153, no trevo de acesso ao Bairro São Cristóvão e na SC- 283, em Santo Antônio, na saída para Seara.

A reportagem da Aliança esteve nos três pontos na manhã desta quinta-feira e os caminhoneiros mantêm a posição estabelecida desde o início da semana. A mobilização é pacífica e os colegas de volante são convidados a parar. Não há muita movimentação de caminhões nas estradas e a adesão no município é considerada boa pelos protestantes.

Carros de passeio, de Saúde, cargas vivas e de ração não estão sendo parados.