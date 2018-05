A BRF enviou nota à imprensa no fim da tarde desta quarta-feira, 23, informando que já está com cerca de um milhão de animais alojados nas granjas. O documento assinado pelo diretor presidente Global e vice-presidente, Financeiro e de Relações com Investidores, Lorival Nogueira Luz Jr., afirma que em consequência da greve dos caminhoneiros já teve atividades suspensas em quatro unidades de abate de frangos e suínos nesta quarta-feira. Elas estão localizadas em Nova Marilândia (MT), Dois Vizinhos (PR), Toledo (PR) e de Campos Novos (SC). A medida decorre da falta do recebimento de matéria-prima, insumos e animais para abate, além da falta de caminhões para escoar produção acabada.

A empresa relata que outras nove unidades terão atividades parcial ou totalmente paralisadas nesta quarta-feira, dia 23. Elas estão localizadas em Rio Verde (GO), Uberlândia (MG), Dourados (MS), Chapecó (SC), Garibaldi (RS), Marau (RS), Concordia (SC), Herval do Oeste (SC) e Francisco Beltrão (PR). A BRF informa também que diversos insumos utilizados na industrialização de alimentos não foram entregues ontem e hoje (22 e 23 de maio), prejudicando a produção habitual da companhia.

Outro aspecto constatado pela empresa é falta considerável de abastecimento de ração destinada aos animais alojados aos produtores rurais parceiros. Segundo a BRF, se a situação não for normalizada nos próximos dias, todo o plantel terá que ficar nas propriedade. “A companhia reforça que a impossibilidade de transporte de insumos e produtos causa perdas para os produtores rurais, colaboradores e empresa, assim como compromete severamente o bem-estar animal e prejudica o atendimento ao consumidor. A companhia alerta, portanto, para a gravidade da situação e solicita esforços do Movimento dos Transportadores e do Governo para a solução do impasse e fim da greve o quanto antes”, descreve a nota.