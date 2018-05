Agricultores de Jaborá anunciaram que apóiam a mobilização dos transportadores e que nesta quinta-feira, dia 24, estarão na BR-282 em Joaçaba, em frente ao CPJ, com os motoristas. A mobilização é do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaborá. Um ônibus sairá às 9h da frente do Sindicato.

O presidente da entidade, Genuir Batistoni, conta que um ônibus já está alugado e que os agricultores estão convidados a se juntar aos transportadores. “Temos que nos ajudar e sabemos da luta dos caminhoneiros. Um precisa do outro e nós estamos apoiando os transportadores”, conta ele. “Nós agricultores produzimos e precisamos dos transportadores, sem eles os produtos não chegam na mesa de ninguém”, ressalta Batistoni.

Ele também pede a colaboração dos agricultores. “Não podemos dizer que não temos nada a ver com os transportadores. Temos sim e a gente vai sentir em casa, no bolso e precisamos no mínimo ser solidários. Já mobilizamos o pessoal, mandamos recados pelos alunos, nas redes sociais e esperamos lotar o ônibus”, convoca o presidente.