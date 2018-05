A Câmara de Dirigentes Lojistas de Concórdia (CDL), a Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) e o Sindicato do Comércio Varejista de Concórdia e Região (Sindilojas) manifestaram nesta quarta-feira, 23 de maio, apoio ao movimento de paralisação dos caminhoneiros. As entidades argumentam que "as reivindicações são justas e legítimas, desde que promovidas sem abusos e que não prejudiquem o direito de locomoção daqueles que não estejam engajados na causa". Nesta quinta-feira as entidades vão definir se haverá alguma mobilização do setor.



Segundo nota enviada à imprensa, “as entidades apoiam toda e qualquer manifestação legítima e pacífica, que tenha como finalidade o bem-estar da sociedade em geral. Em um país onde o sistema de transporte de cargas está concentrado nas rodovias, os transportadores merecem atenção efetiva por parte dos governantes e soluções viáveis para os problemas que imperam na sobrevivência do setor".



Os dirigentes demonstram preocupação com o tempo prolongado que a mobilização poderá perdurar, ocasionando o imediato desabastecimento de produtos de primeira necessidade, e até mesmo possíveis prejuízos para o comércio e à indústria local. Diante disso, as entidades entendem que não deve ser imposto limite à livre circulação de mercadorias, principalmente àquelas necessárias ao abastecimento das empresas para atendimento à população em geral.

