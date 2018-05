O Estadual Sub-08 da Liga Catarinense chegou ao final da sua segunda fase no último sábado.

As rodadas aconteceram nas cidades de Taió e São Miguel do Oeste. Pela chave C, em Taió, CME Taió, ACF Concórdia, C5 Futsal AABB e Expressivo conquistaram a classificação para a terceira fase da competição. A equipe do Seara Futsal acabou ficando de fora na próxima fase. A CME Taió ficou com a primeira colocação da chave e melhor classificação pelo índice.

Pela chave D, os jogos aconteceram na cidade de São Miguel do Oeste. A equipe do Bugre alcançou a primeira colocação. Ainda se classificaram as equipes do Marista, Apach/CRC e Mondaí Futsal. O Futsal SLO acabou ficando de fora.

A próxima fase acontece nos dias 09/06 e 30/06.

As chaves ficaram desta forma composta:

Chave E

CME Taió (returno)

ACF Concórdia (turno)

Mondaí Futsal

Expressivo Xanxerê

Chave F

Bugre do Oeste (returno)

Marista (turno)

Apach/CRC

C5 Futsal AABB

A LCF realizará ainda para complemento de calendário, a Copa Catarinense com a participação das duas equipes eliminadas nesta fase e também com as eliminadas na terceira fase.

Créditos: Assessoria de Imprensa LCF