As pedras quebraram dois vidros. Uma foi jogada em direção ao motorista, mas não o atingiu

Um ônibus que voltava da Unoesc de Joaçaba na noite de terça-feira, dia 22, foi atingido por pedradas na BR-282, próximo ao trevo de Catanduvas e Jaborá, por volta das 23h. Várias foram lançadas contra o veículo e duas janelas foram quebradas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Um dos proprietários da empresa, e que estava no ônibus, Gustavo Henrique Branco, conta que o susto foi grande. “Não sabemos de onde as pedras foram arremessadas. Não conseguimos ver ninguém e nem movimento de veículos. Imaginamos que quem atirou, estava em um barranco”, relata. “Os universitários ficaram apavorados, os estilhaços de vidro caíram dentro do ônibus”, detalha Branco.

Gustavo também comenta que o prejuízo vai passar dos R$ 2 mil. “Acreditamos que vai custar em torno de R$ 2.5 mil para consertar. Mas o importante é que ninguém se feriu”, destaca ele.

Os proprietários já registraram um Boletim de Ocorrência. Eles também relataram a situação à Unoesc e aguardam uma posição. Segundo Branco, é possível que as aulas sejam suspensas nos próximos dias.