Depois de a paralisação dos caminhoneiros ter ganhado força nesta quarta-feira, 23 de maio, o reflexo mais imediato está sendo a falta de combustíveis nos postos de Concórdia. As filas começaram se intensificar depois das 12h de hoje e a gasolina foi o primeiro item a acabar em alguns postos.

O presidente do Núcleo dos Postos de Combustíveis da ACIC, Armi Parisenti, diz que as cargas de combustíveis que são entregues na região vêm de Canoas, Araucária, Passo Fundo, Lages e Irani. “Nesses locais todos há pontos de protestos e ontem recebemos as últimas cargas”, comenta o presidente. A regularização do abastecimento vai depender do tempo de duração do movimento.