BRF de Concórdia e JBS de Seara seguem com as atividades normais nesta quarta-feira

A paralisação dos caminhoneiros que ocorre em vários pontos do Brasil está refletindo nas atividades das agroindústrias da região. A Cooper Central Aurora anunciou ontem a suspensão de abates em todas as unidades que fazem o processamento de aves e suínos. A JBS de Ipumirim está suspendendo os abates de aves no turno da tarde nesta quarta-feira, dia 23. Amanhã, quinta-feira, os trabalhadores dos turnos da manhã tarde estão dispensados.

A BRF de Concórdia e a JBS de Seara continuam com as atividades normalmente nesta quarta-feira, pois ainda há matéria-prima para processamento. Durante à tarde de hoje tanto a JBS quanto a BRF deverão se manifestar sobre a programação para esta quinta-feira, dia 24.

A greve dos caminhoneiros iniciou na segunda-feira, dia 21, quando motoristas se mobilizaram contra os aumentos dos combustíveis, principalmente do óleo diesel. A Aurora foi a primeira agroindústria a anunciar paralisação dos abates em todas as unidades.