A mobilização dos caminhoneiros no Brasil, em função dos aumentos no combustível, segue ganhando força. Em Concórdia, desde terça-feira, dia 22, motoristas se mobilizam no trevo da BR-153, no acesso a São Cristóvão. Nesta quarta-feira, dia 23, mais dois pontos de protesto foram instalados. Um no trevo de acesso à Tamanduá, na BR-153 e outro na SC-283 em Santo Antônio.

Em Tamanduá os transportadores iniciaram a mobilização na madrugada. “Chegamos às 4h e não temos previsão de saída. Estamos liberando cargas vivas, ração e carros pequenos ou de saúde, o restante é convidado a estacionar ou voltar para a base”, relatou um dos motoristas. “Soubemos que alguns caminhões estavam passando por aqui à noite e início da madrugada, por isso viemos”, relata.

Em Santo Antônio os manifestantes chegaram por volta das 9:30h desta quarta-feira. A ordem no local é a mesma, convidar os motoristas de caminhões para que se juntem ao manifesto. Nõs três locais as manifestações são pacíficas.

Apoio:

Nas conversas com motoristas que estão parados, é unânime a solicitação de apoio. Os manifestantes, que lutam por melhores preços no combustível, pedem que empresários, comerciantes, agricultores, representantes de entidades e de indústrias, se juntem aos protestos para que a mobilização ganhe força e sensibilize o Governo Federal.