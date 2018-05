A paralisação dos transportadores chegou a Concórdia. E por diferentes caminhos. Desde às 9h de terça-feira, 22, um ponto de mobilização foi montado na BR 153, em frente ao acesso a Concórdia. A partir desta quarta-feira, o segundo ponto de mobilização está ativo em Tamanduá, também na BR 153. Outro ponto está sendo articulado para o distrito de Santo Antonio, na SC 283.

Um dos reflexos do movimento é a interrupção no transporte de mercadorias e matérias primas para empresas locais e da região. Algumas empresas, como na construção civil, terão dificuldades de manter as atividades nos próximos dias. Com o governo marcando passo, a promessa é que o transportadores continuarão parados. E parando o Brasil.

O movimento dos caminheiros ganhou mais adesões na terça-feira, 22, segundo dia do movimento que se espalhou por todo o país. O protesto é contra os aumentos do preço do óleo diesel. O governo federal sinalizou ontem em zera a CIDE (Contribuição de Intervenção em Domínio Econômico), que representa 2% no preço final da gasolina e 1,5% no preço do óleo diesel. Como se vê, o efeito sobre o tão reclamado preço dos combustíveis será bem pequeno. E o governo ainda quer a compensação com a reoneração da folha de pagamento, decisão que deve passar pela Câmara dos Deputados.

Além do crescimento na adesão dos transportadores, outra novidade da terça-feira foi a decisão da 2ª Vara Federal de Florianópolis concedeu liminar (decisão temporária) para impedir que as manifestações dos caminhoneiros bloqueiem as rodovias federais catarinenses. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve nenhum ponto interrompido em via do estado na terça.

Os protestos ocorrem contra o aumento do combustível e dos impostos no valor do diesel. A última alta diária ocorreu na sexta (18), quando a Petrobras elevou os preços do diesel em 0,80% e os da gasolina em 1,34% nas refinarias. Foi o 5º reajuste diário seguido. A escalada nos preços acontece em meio à disparada nos preços internacionais do petróleo.

A Petrobras diz que as revisões podem ou não refletir para o consumidor final – isso depende dos postos. Mas, segundo a Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP), o preço médio do diesel nas bombas já acumula alta de 8% no ano.