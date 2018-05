A Série Bronze categoria Livre encerou no final de semana, no domingo, dia 20

A Série Bronze categoria Livre encerou no final de semana, no domingo, dia 20. A campeã da competição ficou com SER Três de Maio Castro Filho B, vice-campeã com Esporte Clube Internacional. Na terceira colocação Esporte Clube Cruzeiro B e em quarto Grêmio Paraíso B.

O artilheiro da competição foi Jaciel Cassel, o melhor goleio Daniel Braum, equipe disciplina, para E.C Grenal e Grêmio Lajeadense B.