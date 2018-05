Segue em Concórdia a mobilização dos transportadores que protestam em função dos reajustes do combustível. Muitos caminhões pararam às margens da BR-153 no trevo de acesso ao município. Os motoristas prometem continuar parados nesta quarta-feira, dia 23, e pedem que entidades e representantes de empresas e agricultores se juntem ao movimento.

A reportagem da Rádio Aliança conversou com vários motoristas no final da tarde desta terça-feira, dia 22, e eles relataram que pelo menos até quinta-feira, devem manter o protesto no trevo. “Estamos reivindicando a baixa no valor do diesel e pretendemos ficar até na quinta, mas isso pode mudar”, conta um dos motoristas que prefere não se identificar.

Ele lembre que produtos podem faltar nos mercados e pede auxilia da população. “Precisamos do apoio das entidades, dos comerciantes, empresários, agricultores, todos que puderem. Quem quiser trazer os veículos, os tratores, será bem-vindo. É importante que a população entenda que se o caminhão der prejuízo, temos que parar e aí vai faltar mercadoria em todo lugar, tudo vai encarecer”, ressalta ele.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense, Setcom, Ederson Vendrame, estava na BR durante a tarde. Ele comentou que a mobilização está ganhando força. “Observamos que poucos caminhões estão circulando, o pessoal está se sensibilizado e os veículos estão parando nos pátios”, relata.

A mobilização é pacífica e a rodovia não está interditada. Os caminhoneiros são convidados a parar e a maioria está aderindo. Segundo os motoristas, caminhões com cargas vivas e perecíveis não são parados. Carros de passeio e de Saúde também trafegam normalmente.