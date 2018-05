A Secretaria de Turismo, em parceria com entidades e comércio local, lançou a programação de inverno do município. As atrações se estendem até 01 de setembro e compreendem eventos artísticos, pista de patinação no gelo, gastronomia e cultura.

As atrações serão realizadas em diversos pontos da cidade. Neste ano não haverá a montagem de estrutura na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf, uma vez que o espaço vai entrar em reforma.

Entre os destaques está a 1ª Caminhada Luz e Fé em homenagem a Nossa Senhora do Caravaggio, com caminhada até as Torres da Antiga Igreja, que será realizada neste sábado, com saída da Igreja Matriz, às 17h30.

O 1° Festival Escolar da Canção também é outra atração inédita, a final será realizada no dia 10 de junho na Praça Central (único evento no local) a partir das 14h. Neste festival estão participando pais e alunos da rede municipal e estadual de ensino de Itá. Outro destaque é o 1° Encontro de Músicos, com a participação dos grupos itaenses Stella Di Pietra, Banda RDN e Banda Nave Som, no dia 24 de junho, no Bosque.

A Patinação no Gelo é outra das grandes atrações da programação. A pista será montada no Aqua Parque Itá Thermas e ficará disponível de 15 de junho a 30 de julho. Neste período a entrada ao Parque é gratuita e também várias atividades culturais serão realizadas no complexo, como apresentações de violão, dança, teatro e coral.

A gastronomia está na programação. O Baile Queijos e Vinhos será realizado pela ACITA/CDL no dia 09 de junho, na Palazzio Festas & Eventos. No dia 07 de julho tem a 2° Festa do Vinho da Família Quadros, na Vinícola e Cachaçaria Família Quadros e no dia 21 de julho tem a tradicional Festa do Vinho do Grupo Stella Di Pietra, em Linha Aurora.

Outras atrações como Encontro de Corais, Encontro de Carros Personalizados, Encontro de Carros Antigos, Baile Alemão e Seminário Regional de Arquitetura e de Engenharias, estão na programação. “As festividades de inverno são uma grande parceria com a comunidade e entidades de Itá. Convidamos toda a população regional a participar das atividades. As atrações são diversificadas e exploram o que Itá tem de melhor a oferecer nesta época do ano, tudo isso, claro, com todos os nossos atrativos turísticos a disposição”, destaca o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itá, Altir Pedro Göedert.

Programação completa:

MAIO

De 15 a 18 - Terça-Feira a Sexta-Feira

16º Semana dos Museus (IBRAM)

Realização: Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itá e Casa Camarolli / Casa Alberton

Local: Clube Cruzeiro

Horário: Das 8h às 17h

Dia 19 - Sábado

Music Art

Local e Realização: Palazzio Festas & Eventos

DJs - Eli Iwasa / Zac / Fuscarini / Bernardo

Horário: 22h

Dia 26 - Sábado

1ª Caminhada Luz e Fé em homenagem a Nossa Senhora do Caravaggio (Caminhada até as Torres da Antiga Igreja)

Realização: Hotel Itá Thermas Resort e Spa

Saída: 17h30 da Igreja Matriz

Concentração: 18h no Estacionamento do Aqua Parque Itá Thermas

JUNHO

De 04 a 08 - Segunda-Feira a Sexta-Feira

Caminhão SESC

Realização: Secretaria de Educação de Itá

Local: Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf

Horário: Comercial

Dia 09 - Sábado

1º Baile Queijos & Vinhos

Realização: ACITA/CDL

Local: Palazzio Festas & Eventos

Horário: 22h

Dia 10 - Domingo

Final do 1º Festival Escolar da Canção

Realização: Secretaria de Educação de Itá

Local: Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf

Horário: 14h

Dia 15 - Sexta-Feira

Abertura da Pista de Gelo

Realização: Hotel Itá Thermas Resort e Spa e Aqua Parque Itá Thermas

Local: Aqua Parque Itá Thermas

Horário: De terça a domingo

Entrada Gratuita ao Parque

Dia 24 - Domingo

1º Encontro de Músicos

Realização: Agetur / Gettur / Grupo Stella Di Pietra / Banda RDN / Banda Nave Som

Local: Bosque

Horário: Das 8h às 17h

Dia 26 - Terça-Feira

Dia da Vovó

Local: Casa Camarolli/ Casa Alberton

Horário: 14h às 17h

Dia 30 - Sábado

Apresentações Culturais (Violão e Teatro)

Realização: Oficinas Culturais / Associação Cultural Itá

Local: Aqua Parque Itá Thermas

Horário: 14h

JULHO

Dia 1º - Domingo

Festa do Padroeiro São Pedro

Missa: 10h na Igreja Matriz

Almoço: 12h no Salão Paroquial

Dia 06 - Sexta-Feira

Show com Adson e Alana

Local e Realização: Palazzio Festas & Eventos

Horário: 23h

Dia 07 - Sábado

2ª Festa do Vinho da Família Quadros

Local e Realização: Vinícola e Cachaçaria Família Quadros

Horário: 12h

Wocks - Encontro Infanto Juvenil

Realização: Associação Steinbau Volkstanz Gruppe Ausência Itá

Local: Ginásio Municipal de Esportes

Horário: Das 9h às 16h

Apresentações Culturais (Dança e Coral Infantil)

Realização Oficinas Culturais / Associação Cultural Itá

Local: Aqua Parque Itá Thermas

Horário: 14h

Dia 08 - Domingo dia 08

2º Encontro de Carros Personalizados

Realização Djone Produções

Local: Avenida Tancredo Neves (em frente ao Clube Cruzeiro)

Horário: Das 9h às 17h

Dia 14 - Sábado

2º Encontro de Corais

Realização Secretaria de Assistência Social de Itá

Local: Igreja Matriz São Pedro

Horário: 18h

Dia 21 - Sábado

X Festa do Vinho

Realização Grupo Italiano Stella Di Pietra e Comunidade de Linha Aurora

Local: Linha Aurora

Horário: 19h

Dia 30 - Segunda-Feira

Encerramento da Pista de Gelo

AGOSTO

Dia 11 – Sábado

Show de Patinação com o Grupo Os Brilhantes

Realização: Prefeitura de Itá e Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico

Local: Ginásio Municipal de Esportes

Horário: 20h ENTRADA GRATUITA

De 20 a 24 - Segunda-Feira a Sexta-Feira

2ª Semana do Folclore

Realização Casa Camarolli e Casa Alberton

Local: Casa Camarolli / Casa Alberton

Horário: Manhã/Tarde/Noite

Dia 25 - Sábado

Jantar e Baile do Grupo Alemão

Realização Associação Steinbau Volkstanz Gruppe Ausência Itá

Local: Servita

Horário: 19h

Dia 26 - Domingo

II Encontro de Carros Antigos

Realização Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Itá

Local: Avenida Tancredo Neves (em frente ao Clube Cruzeiro)

Horário: Das 8h às 17h

Dia 31 - Sexta-Feira

V Seminário Regional de Arquitetura / I Seminário Regional de Engenharias

Realização: Prefeitura de Itá, Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Urbanismo

Local: Clube Cruzeiro

Horário: 18h30

SETEMBRO

Dia 1º - Sábado

V Seminário Regional de Arquitetura / I Seminário Regional de Engenharias

Realização: Prefeitura de Itá, Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Urbanismo

Local: Clube Cruzeiro

Horário: 8h às 11h30 / 13h30 às 17h