O vereador Fabiano Caitano (PSDB) propôs a realização de uma Olimpíada Escolar envolvendo as escolas municipais. O objetivo é incentivar o esporte de base, os profissionais de educação física e os pólos das escolinhas.



Inicialmente a sugestão é envolver três modalidades para estimular a organização e ir “sentido a participação” e fazendo a ampliação. Conforme o vereador, já existe apoio dos professores e da direção das escolas. “É um estímulo a mais para o jovem que podem aprender a valorizar o esporte”, comentou Caitano.





O líder da bancada do PT, André Rizelo, disse que Concórdia tem uma história bonita no esporte e a indicação é importante para ajudar a formar cidadãos do bem. “Tem a minha cobrança para fomentar o esporte, mas também o apoio em indicações como está”, reconheceu. A indicação teve apoio também do vereador Anderson Guzzatto (PR), que destacou que a competição gera uma expectativa nas crianças, e acaba envolvendo escola e família.

Fonte: Divaléia Casagrande / ASCOM Câmara