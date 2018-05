O frio, a chuva e a instabilidade que acabam por afastar o público e lesionar os atletas dos times foram fatores que motivaram o vereador André Rizelo (PT) sugerir na sessão Ordinária desta terça-feira, 22, que a Fundação Municipal de Esportes altere o calendário de competição dos Campeonatos de Futebol do Interior – Campo e Sete -, para o período de setembro a abril.





Rizelo, que é jogador do time de Linha São Paulo no Interiorano, comentou uma situação passada no fim de semana, onde o frio fez com que vários atletas acabassem se machucando. “É um lazer de fim de semana, que acaba se tornando depois um problema. Além disso, as comunidades contam com a renda do público e, se o tempo não estiver bom, acaba perdendo a venda também das bebidas e lanches”, justificou o vereador, ao pedir que o campeonato seja alterado a partir de 2019.





Anderson Guzzatto (PR), que joga pelo time de Santa Terezinha A, também compartilha da ideia de mudar o período em que a competição é realizada. “O frio é intenso e também tivemos atletas lesionados. Um deles se machucou e não poderá mais jogar o restante do ano”, disse ao também reforçar que é um momento de lazer e que precisa levar alegria e não preocupação para as comunidades e aos jogadores.





Vinicius Mocelin, que joga pelo time de Sede Brum, destaca que a renda dos jogos ajuda a manter o time e também a investir em melhorias na infraestrutura da comunidade. “O período de Verão é melhor, os dias também são mais longos e se aproveita mais”, destacou.

Fonte: Divaléia Casagrande/ASCOM Câmara