Rodada do Campeonato Interiorano com 12 jogos no final de semana

Rodada do Campeonato Interiorano com 12 jogos no final de semana, todos os jogos com início às 15hs.

Serie B:

Jogo do sábado, dia 26.

Em Alto Boa Esperança; Alto Boa Esperança x Paulino

Jogos do domingo dia 27.

Em Santa Catarina: Santa Catarina x Santa Terezinha B

Em Baixo São Luiz: Baixo São Luiz B x Engenho Velho

Eem São Geraldo: São Geraldo x Linha São Paulo

Serie C

Jogos do sábado, dia 26.

Em Barra Fria: Barra Fria B x Cachimbo B

Em Boa Esperança: Boa Esperança B x Barra Bonita B

Em Três de Outubro: Três de Outubro B x Vila Jacob Biesus

Em Fragosos: Fragosos x Baixo São Luiz B

Em Alto Suruvi: Alto Suruvi x Quintino

Jogos do domingo dia 27.

Em Linha Saracura: Saracura x 24 de Fevereiro

Em Terra Vermelha: Terra Vermelha B x Guarani B

Em Linha Canavese: Canavese x Planalto B