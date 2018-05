Um caminhão da Prefeitura de Concórdia tombou na manhã desta terça-feira, dia 22, na Rua Fioravante Massolini, no acesso ao Contorno Norte. O acidente aconteceu por volta das 10:45h. Ninguém ficou ferido.

A caçamba estava carregada com cascalho. De acordo com o motorista, ele acessava uma rua de estrada de terra, em marcha ré, para descarregar. Durante a manobra, desviou uma caminhonete parada e acabou caindo no barranco.

O condutor relatou que mantinha cuidado para não chegar próximo ao barranco, porém a estrada cedeu e ele não teve mais o que fazer.