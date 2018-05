Prefeitos da região estão em Brasília, onde participam da 21ª Marcha em Defesa dos Municípios. O evento iniciou ontem e segue até quinta-feira no Centro Internacional de Convenções do Brasil. A região da Amauc está sendo representada por lideranças de 11 municípios. Os prefeitos de Alto Bela Vista, Arabutã, Irani, Ipira, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina estão na capital Federal.

O prefeito de Ipira, Emerson Reichert falou com o Jornalismo da Aliança na manhã desta terça-feira e destacou que o principal objetivo da Marcha, é a busca de recursos para os municípios. “Os municípios têm cada vez mais demandas e somos cobrados lá. A gente precisa de subsídios, então nossa visita é em função disso, precisamos que os recursos do governo federal fiquem mais próximos dos municípios”, comenta. Durante o evento em Brasília, os prefeitos terão contato com os possíveis candidatos à presidência do Brasil. “É uma oportunidade que a Marcha proporciona aos prefeitos e a gente pode apresentar nossas demandas e saber o que eles pensam em relação aos municípios”, destaca Reichert. O prefeito de Ipira também destacou que as lideranças municipais aproveitam a viagem, para audiências em Ministérios na busca de aprovação de projetos. “Sim, precisamos aproveitar a oportunidade para ver como estão caminhando nossos projetos. Estaremos no Ministério de Esportes, para verificar a situação do projeto da reforma de um ginásio, também estaremos no Ministério do Turismo, para tentar viabilizar a revitalização de uma Praça e na Integração Nacional, também buscamos recursos”, detalha Emerson.