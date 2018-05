A 7ª Volta do Pinheiral reuniu 200 competidores no último domingo em São João Batista. Etapa pontuou para válida para o Ranking Nacional e Estadual. No percurso PRO de 72 km, contou com trilhas, extensas partes planas e uma subida com 10 km de extensão.

Na categoria Sport, num trajeto plano e com algumas trilhas num total de 14 quilômetros, Ian Maran foi campeão da categoria Juvenil, Caroline Ebertz venceu a categoria Feminino Máster, Everton Maran foi o 3º colocado na categoria Master A2 e Felipe Gavazzoni ficou com o 7º lugar na categoria Master A1.

No percurso PRO de 72 km, contou com trilhas, extensas partes planas e uma subida com 10 km de extensão. Neste percurso os atletas da ACC Fabiano José Vivan conquistou o 5º lugar na Categoria Master A2 no sprint final e Volmei Pommerenke sagrou-se vice-campeão da categoria Master B2.

Em União da Vitória, a Associação Concordiense de Ciclismo (ACC) participou do Mountain Bike Sul Brasil - 12 Horas. Prova contou com mais de 170 atletas do Paraná, Santa Catarina e Paraguai divididos nas categorias Solo, Dupla ou Quarteto.

O circuito de XCO de 5,2 km com trilhas técnicas lisas e muito barro tornou a competição desafiadora.

O quarteto formado por Cristiano Mazzutti (Equipe ACC), Luis Giordani, Leonir da Silva e Jean Devens, estes (Equipe Bike Moto) terminou na 3° posição com o mesmo número de voltas do 1º colocado.

A equipe concordiense Bike Moto também teve outros quartetos na competição: Sandro Araldi, Maicon Paulo Balestrin, Rafael de Carli e Rodrigo Cézar Oliveira ficaram na 4ª colocação. Marciano Luiz Maletzke, Paulo Emerson Mendes da Silva, Joel Soares dos Santose Diego Roberto Hubner conquistaram o 5º lugar. Douglas Saccon, Francis Santian, Wilson Menegathi e Cirangelo Knack completaram a prova na em 6º.

ASCOM/FMEC