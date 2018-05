Terminou ontem, segunda-feira, dia 21, o prazo de inscrições do Campeonato Interiorano de Futebol Sete edição 2018. A novidade para este ano será a categoria feminino.

A primeira edição da competição feminina contará com nove equipes, Linha Perondi, Presidente Castelo, Santori, Céu Azul, Quintino, Barra do Pinhal, Marchesan e Linha Carneiro com dois times.

No masculino confirmaram participação, as equipes de Linha Sertão, Lageano, Santori, Presidente Castelo, Canhada Funda A e B, Barra do Pinhal A e B, Perondi A e B, Alvorada, Céu Azul, Ipiranga, Carneiro, Lauro Mulger, Pruciano, Lajeado dos Pintos, Linha Gaúcha e Alto Periquito.

O congresso técnico a ser marcado definirá a fórmula de disputa e início da competição.