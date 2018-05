O salão comunitário da comunidade de Linha Gramado, interior de Capinzal, recebeu na noite desta segunda-feira (21) a sessão especial conjunta das câmaras de vereadores de Capinzal e Piratuba, onde foi discutida a situação da SC-150 que liga os dois municípios. O evento atendeu à proposição dos vereadores de Capinzal, Bruno Michel Favero (SD) e de Piratuba, Luiz Henrique da Silva (PSB).

Participaram ainda os vereadores de Capinzal, Gilmar Junior da Silveira (presidente), Lucas Antônio Dorini, Alcidir Afonso Coronetti, Renato Marcelo Markus, Kelvis Borges e Rafael Tonial. O vereador Valmor de Vargas, por motivos de saúde, não pôde estar presente. De Piratuba, ainda os vereadores Altair de Azeredo (presidente), Luiz Carlos Gomes, Evelásio Vieira, Mareci Stempcoski e Claudia Aparecida Port.

Lideranças de entidades representativas, como o presidente da ACIRP, Camilo Cremonini, do INCOTUR, Valêncio José de Souza e da AMAC, Nair Basei, também acompanharam a sessão, bem como moradores. O prefeito em exercício de Piratuba, Evando Antônio de Azeredo, e o secretário de Infraestrutura de Capinzal, Sandro Toaldo, representaram as duas administrações municipais, e o gerente regional do Deinfra em Joaçaba, Luiz Felipe Gemeli, representou o secretário-executivo Jorge Ronaldo Pohl.

Na abertura dos trabalhos foram lidas as moções de repúdio às condições da rodovia, assim como o decreto que alterou o regimento interno no Legislativo piratubense possibilitando a realização da sessão conjunta.

Nos pronunciamentos, os vereadores foram unânimes em avaliar como insustentável a situação da rodovia, que é considerado um importante corredor turístico e escoador da produção agrícola da região. O fluxo de veículos, diariamente, é intenso.

Durante a sessão foi divulgada uma informação fornecida pela Polícia Militar Rodoviária que revela que, entre os anos de 2014 até o momento foram registrados (com boletins) 329 acidentes nesse trecho. Os vereadores consideraram o número alarmante, devendo-se em grande esse índice ser tão alto, justamente, devido às precárias condições do asfalto.

Após a sessão foram colhidas assinaturas que formalizarão um documento a ser entregue ao Governo do Estado em Florianópolis e a representantes políticos da região junto à Assembleia Legislativa. O documento irá oficializar a reivindicação de uma revitalização completa da rodovia. Antes, será requerida a elaboração de um projeto técnico para que possa embasar a liberação de recursos para viabilização da obra.

Outro questionamento feito durante o evento foi o retorno dos royalties da Usina Hidrelétrica Machadinho. Os vereadores consideram que grande parte, ou sua totalidade, deveria permanecer na região para investimentos, e não ser destinado a outras finalidades em regiões diversas.

A sessão foi caracterizada como um marco histórico para a região, ou seja, a união de dois poderes de municípios vizinhos em busca de uma solução conjunta para a problemática que afeta a população das duas cidades e de usuários da rodovia.

Fonte: Michel Teixeira