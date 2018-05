Os dois foram detidos com 17 quilos de maconha na SC-283 entre Seara e Concórdia no dia 30 de março

Justiça nega pedido de liberdade provisória, para dupla presa com maconha

A Justiça da Comarca Concórdia negou um pedido de liberdade provisória para E.R.D e W.T de A.A. Os dois foram detidos com 17 quilos de maconha na SC-283 entre Seara e Concórdia no dia 30 de março. Eles estão recolhidos no Presídio Regional de Concórdia, a disposição da justiça.

O entorpecente estava em um veículo Corsa, placas de Concórdia, ocupado por duas pessoas que não teriam obedecido ordem de parada, durante tentativa de abordagem na SC 283, próximo a Gelnex. Conforme informações, durante a fuga, os suspeitos teriam dispensando alguns tabletes do entorpecente na mata, às margens da rodovia. A abordagem se deu três quilômetros depois, em direção a Concórdia. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos.



De acordo com informações, a polícia recebeu informação de que um veículo carregado de entorpecente viria para Concórdia no fim da manhã desta segunda-feira, dia 30. Desde então, foram montados pontos de monitoramento em locais estratégicos da rodovia. O veículo com a droga estaria vindo de Chapecó para Concórdia. Foram localizados 17,040 quilos de maconha.