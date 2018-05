A Justiça de Ipumirim marcou para o dia 23 de julho, às 13h30, audiência de instrução e julgamento no caso envolvendo o crime de latrocínio do empresário Artêmio Paulo Schmidt.

Artêmio Schimdt foi morto por golpes de faca no pescoço. O corpo dele foi achado em uma estrada de acesso a uma lavoura, na comunidade de linha Encruzilhada, interior de Lindóia do Sul na tarde do dia 18 de março.

No dia 17, o veículo dele foi achado totalmente queimado às margens de uma estrada, na comunidade de Linha Varanal, interior de Ipumirim.