Uma notícia nada positiva para os produtores rurais. Os custos mensais de produção de suínos e de frangos de corte, calculados pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, voltaram a subir no mês de abril em comparação a março. O preço do suíno teve alta de 1,76%, enquanto o frango aumentou 5,14%.

O custo de produção do quilo de suíno vivo em ciclo completo em Santa Catarina passou de R$ 3,89 em março para R$ 3,96 em abril. Já o custo de produção de frango de corte no Paraná, calculado a partir dos resultados de custos de produção para aviário tipo climatizado em pressão positiva, passou de R$ 2,70 para R$ 2,84 por quilo vivo em abril. Os índices de custos de produção foram criados em 2011 pela equipe de socioeconômica da Embrapa Suínos e Aves e Conab.

Os itens da nutrição animal foram mais uma vez os responsáveis pelos novos aumentos. Os gastos com as rações subiram 5,20% em relação a março no caso dos frangos de corte e 1,77% no caso dos suínos. Em 2018 a inflação da nutrição já acumula 13,89% para os frangos de corte e 12,61% para os suínos.

Planilha de custos do produtor atualizada

A Embrapa Suínos e Aves disponibilizou no início de maio uma atualização da planilha eletrônica que ajuda produtores de suínos e de frango de corte integrados na gestão da granja. A nova versão permite interpretar melhor os resultados, porque além de comparar a receita obtida com os custos de produção, também acompanha a geração de caixa da granja e o impacto da prestação do financiamento. Ela ainda faz uma análise do resultado e apresenta uma estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) do investimento realizado. A planilha pode ser baixada de graça no site da CIAS.

Aplicativo Custo Fácil

Disponível para download gratuito, o Custo Fácil auxilia o produtor integrado e a assistência técnica a organizar as informações necessárias para estimar o custo de produção e obter relatórios úteis para a gestão da granja. O aplicativo é indicado para integrados com contratos de parceria e de comodato para os sistemas de produção de suínos em creche e terminação, produção de leitões e frango de corte. O aplicativo pode ser baixado em telefone celular ou tablet com sistema Android clicando no ícone da Play Store e fazendo a busca por "Custo Fácil" ou "Embrapa".

Fonte: ASCOM Embrapa