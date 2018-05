Um caminhoneiro de Concórdia foi assaltado na última sexta-feira, dia 18, na Rodovia Regis Bitencourt, em São Paulo. De acordo com as informações repassadas à polícia, o assalto aconteceu no final da tarde, por volta das 18h.

O motorista foi rendido por quatro homens armados. Eles mantiveram o caminhoneiro refém por cerca de uma hora e meia e depois foi deixado pelos bandidos, na rodovia Fernão Dias. Os ladrões levaram dinheiro, duas folhas de cheques e outros pertences.