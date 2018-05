Um homem de iniciais S. R. S, de 35 anos, foi preso pela Polícia Militar em Concórdia na tarde de sábado, dia 19. Ele foi o autor do golpe de canivete que atingiu um rapaz de 19 anos, também no sábado, na Rua Pitangueiras, no Bairro Floresta.­ ­

O autor foi detido pelos PMs após denúncias de que ele teria voltado ao local e fazia ameaças. Ao abordar o agressor, a guarnição constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, pois era foragido da Penitenciária de Chapecó. Ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia.

O rapaz atingido pelo golpe foi atendido pelos bombeiros voluntários de Concórdia e encaminhado ao Hospital São Francisco. A “arma” estava cravada na região da clavícula esquerda. Até o final da manhã desta segunda-feira, dia 21, ele permanecia internado.