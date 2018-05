No sábado (19) a equipe sub-8 da ACF/FMEC disputou em Taió o returno da Liga Catarinense da categoria, e enfrentou as equipes de Taió, AABB Chapecó, Seara e Expressivo Xanxerê, conquistando 3 vitórias e apenas uma derrota, desta forma classificando em 2º colocado no grupo.

Comandados pelo técnico Pipo os pequenos craques concordienses fizeram grandes partidas e já na primeira partida venceram a equipe do Expressivo de Xanxerê por 4 a 2, no final da manhã o adversário foi a equipe da AABB de Chapecó e a ACF/FMEC venceu por 3 a 1.

Já a tarde o adversário foi a equipe de Seara onde venceu por 6 a 4, e para finalizar a rodada enfrentou a equipe de Taió e foi derrotada por 5 a 1.

Com os resultados a equipe concordiense chega aos 16 pontos e ocupa a 2ª posição do grupo C, que é liderado pela equipe de Taió.

ASCOM/ACF