Transportadores prometem parar o Brasil a partir desta segunda-feira. Eles pedem a baixa no valor do óleo diesel e uma das alternativas é não carregar e não viajar.

A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos confirma que a paralisação geral não vai bloquear rodovias e não tem prazo para acabar.

O Jornalismo da Rádio Aliança conversou com motoristas em Concórdia na manhã desta segunda-feira, dia 21, no Posto da Coopercarga. Segundo eles não há pontos confirmados de paralisação, mas motoristas já se mobilizam entre Joaçaba, Catanduva e Lages. Alguns seguem viagem, mas muitos não vão para a estrada.

SETCOM manifesta apoio à paralisação:

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense, emitiu uma nota na manhã desta segunda-feira, manifestando apoio à reivindicação dos caminhoneiros que estão organizando paralisações em todo país, sendo que a entidade repudia os reajustes financeiros aplicados no óleo diesel.

Veja a nota:

COMUNICADO SETCOM – PARALISAÇÕES O SETCOM – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense, entidade que há 37 anos representa as empresas de transporte rodoviário de cargas em 61 municípios no oeste e meio oeste de SC, tendo em seu quadro social mais de 500 empresas do segmento de transporte; vem a público manifestar seu apoio à reinvindicação dos caminhoneiros que estão organizando paralisações em todo país, sendo que a entidade repudia veementemente os reajustes financeiros aplicados no óleo diesel, bem como a política de reajustes praticada pela PETROBRÁS que vem elevando os valores quase que diariamente.

O sindicato afirma que é totalmente contra interdições de rodovias e manifestações violentas, e orienta seus associados a manterem seus veículos parados em suas garagens em suas empresas, aderindo assim ao movimento pacífico contrário a política de reajustes no combustível. Alertamos ainda que a Justiça Federal lavrou liminar vedando o bloqueio das rodovias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por hora a ser cobrada contra qualquer um dos responsáveis. Salientamos que o Presidente do SETCOM, Sr. Ederson Vendrame estará em audiência com o Secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Dr. João Vicente, na próxima quinta-feira 24 de maio em Brasília DF, audiência agendada pelo Deputado Federal Celso Maldaner.

O SETCOM não está medindo esforços para sensibilizar a PETROBRAS, o Ministério de Minas e Energia e a Presidência da República para: 1º BAIXAR O PREÇO DO ÓLEO DIESEL SIGNIFICATIVAMENTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 2º ALTERAR POLÍTICA DE REAJUSTES DE VALORES DOS COMBUSTÍVEIS. Ficaremos monitorando e orientando nossos associados neste período de manifestações, bem como apoiando no que for necessário.

Atenciosamente. Ederson Cesar Vendrame Presidente do SETCOM