Brendah Alpini chega em 7º no Campeonato Brasileiro

A judoca da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Brendah Altini, terminou em sétimo lugar na categoria meio leve (menos 52kg), do Campeonato Brasileiro de Judô Sub 21. A competição foi realizada no final de semana na cidade baiana de Lauro de Freitas, na Grande Salvador.

Na primeira luta venceu a paranaense Juliana Naumatsu. Já na segunda luta a concordiense perdeu para a paulista Laura Pimenta. Na repescagem Brendah perdeu para a maranhense Adryelly Pinheiro.

Laura Pimenta ficou com a medalha de ouro e prata para a mineira Mara Taba.

Fonte:ASCOM/FMEC