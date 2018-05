Quatro enxadristas competiram no Aberto do Brasil

O Aberto de Xadrez do Brasil, três Fronteiras encerrou no domingo, dia 20. A etapa foi realizada na cidade de Foz do Iguaçu. A competição atraiu mais de 100 enxadristas num total de nove rodadas.

Confira a classificação dos concordienses que participaram da competição:

Leandro Perdomo – 11º Lugar com 6,0 pontos

Jaison Bassani - 50º Lugar com 4,5 Pontos

Tainá Durante - 55º Lugar no geral e 6º lugar no feminino com 4,5 pontos

Julia Rodio - 64º Lugar no geral e 8º no feminino com 4,0 pontos