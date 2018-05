Caixas coletoras com a publicidade da campanha estão em várias empresas do comércio local, escolas e postos de saúde

Cobertor e roupas para crianças: as principais demandas da Campanha do Agasalho

Com a chegada dos dias mais frios, certamente muitas pessoas vão mexer no armário e encontrar algo que poderá aquecer o Inverno de quem mais precisa. A Campanha do Agasalho de Concórdia ainda está ocorrendo e, segundo a secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, as maiores demandas são por cobertores e roupas de crianças.

As caixas coletoras com a publicidade da campanha estão em várias empresas do comércio local, nas escolas municipais e estaduais, postos de saúde e Estratégias da Saúde na Família (ESF), Câmara de Vereadores e sede da prefeitura. A distribuição das peças começou no início de maio e segue até o dia 28 de julho.

Todo o trabalho de coleta, triagem e entrega das doações é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social. Quem tiver interesse em receber as doações deve procurar um dos Centros de Assistência Social (CRAS), que estão instalados nos bairros Imigrantes e Guilherme Reich.