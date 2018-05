Definidos os classificados para os play-offs do turno

Resultados do final de semana da Liga Catarinense de Futsal última rodada da primeira fase. Foram definidos os classificados para os play-offs do turno

Chave A:

Seara Futsal 03 x 02 DME/ Decisive Contabilidade

Pinhalense Futsal 04 x 04 Maravilha

Expressivo Futsal 05 x 04 Saudades

Guarany Futsal 06 x 02 CME/Palmitos.

Chave B

Fraiburgo Futsal 04 x 07 Capinzal Futsal

Cruzeiro Futsal 06 x 02 Catanduvas Futsal

Caçador Futsal 00 x 04 Curitibanos

Lages Futsal 03 x 01Coração Contestado

Os jogos dos play-offs já iniciam na quarta-feira, dia 23, com os seguintes confrontos:

Fraiburgo Futsal x ADAF Saudades

Cruzeiro x Pinhalense

Caçador Futsal x Arsenal

ADC/Curitibanos x Maravilha Futsal

Guarany x AGN Capinzal

Seara Futsal x Lages Futsal

Expressivo Futsal x Piratuba

AAPF Palmitos x Catanduvas Futsal

Jogos de volta acontecem no sábado com a inversão do mando de quadra.