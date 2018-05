O frio chegou em Concórdia e em todo o Sul do Brasil. Nesta segunda-feira, 21, a temperatura mínima entre o fim da noite e inicio de manhã foi de 5ºC na maior cidade do Alto Uruguai Catarinense. Esta também foi a temperatura média nas outras cidades da região.

O ar frio influenciado pela massa de ar com origem polar segue trazendo noites e manhãs geladas no início da semana nas cidades de Santa Catarina. Esta segunda-feira, 21, tem sol em todas as áreas com formação de geada nas áreas de baixada do Oeste. As mínimas entre a madrugada e o amanhecer ficaram entre -1ºC a 0ºC no Oeste e Serra catarinense. Em Fraiburgo, a mínima marcada às 6h foi de -1°C.

Já em Urupema a temperatura chegou a 0,06°C e a sensação térmica no Morro das Torres (também chamado de Morro das Antenas) foi de até -14°C em razão do forte vento. O topo do morro fica a 1.750 metros acima do nível do mar e é um dos pontos mais altos do Sul do país.

As temperaturas também ficaram negativas nas áreas altas do Estado. Os termômetros ao amanhecer chegaram a registrar temperaturas menores que 1°C em Campo Alegre, Urubici, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Rio das Antas e Porto União. Em Caçador, Monte Castelo e Três Barras, as mínimas chegaram a 0°C.

Durante a tarde, pela presença do sol as temperaturas ficam mais agradáveis. A massa de ar segue em direção ao Litoral e traz estabilidade para o clima, que deve permanecer ensolarado e frio ao longo desta semana.

Neve

Apesar das condições para a formação de neve ou de chuva congelada, com bastante umidade e baixa temperatura, o fenômeno não foi registrado durante a madrugada de domingo (20) em Santa Catarina.

Os casacos, gorros e chimarrão foram destaques em Urupema. As baixas temperaturas atraíram os turistas, que chegaram a enfrentar o desconforto térmico de -18°C para conhecer a região.

Com informações G1