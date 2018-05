Ônibus de turismo com documentação atrasada é apreendido em Piratuba

Um ônibus de turismo com placas de Xanxerê foi abordado no final da tarde de sábado em Piratuba, na Avenida 18 de Fevereiro. Ao verificar a documentação do veículo os policiais militares constataram que o licenciamento está atrasado e o débito é de R$ 3,5 mil.

Para que os turistas não tivessem transtornos, a PM autorizou que o motorista levasse os passageiros até o hotel onde eles iriam se hospedar. Depois disso o ônibus ficou apreendido e a empresa responsável pela viagem teve que providenciar outro veículo para retornar com os visitantes até Xanxerê.

Com infoirmações: Site Magronada