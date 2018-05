A madrugada de domingo, dia 20, foi movimentada na SC-390. Três acidentes foram registrados na rodovia. De acordo com informações dos bombeiros, não houve feridos graves.

O primeiro aconteceu entre Peritiba e Concórdia. O motorista de um Honda Civic perdeu o controle do carro e capotou, por volta de 04:15h. O Corpo de Bombeiros de Piratuba foi acionado e ao chegar no local constatou que o motorista já havia sido conduzido ao Hospital de Peritiba, pela Polícia Militar. A informação é de que ele estava sozinho e teve apenas escoriações pelo corpo.

O segundo acidente foi registrado por volta de 04:30h, na comunidade de Suruvi, entre Concórdia e a BR-153. O condutor de um Gol com placas de Concórdia perdeu o controle do veículo, saiu da pista, bateu em um barranco e parou em uma vala. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado, porém ninguém foi encontrado no local. Informações repassadas à guarnição dão conta de que o motorista foi levado ao Hospital São Francisco por populares.

E o terceiro acidente da madrugada na SC-390, aconteceu em Rancho Grande, por volta de 05:30h. Foi uma saída de pista de um Kadette. O condutor e demais ocupantes tiveram escoriações pelo corpo. Os Bombeiros não foram acionados.