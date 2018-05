Base do CAC empata as duas partidas pelo estadual

Na tarde deste sábado, dia 19, as equipes da base do CAC, Sub-15 e Sub-17 disputaram a 3ª partida pela Série A do Campeonato Catarinense, jogando em Tubarão, no estádio Anibal Torres Costa.

A equipe infantil (sub-15) empatou em um a um com o Hercílio Luz.

Já a equipe juvenil (sub-17) empatou em três a três com o Hercílio Luz.

Na próxima rodada as categorias de base do Galo do Oeste recebe o Brusque.

No momento a equipe sub-15 encontra-se na 7ª posição com 2 empate e 1 derrota, já a equipe sub-17 ocupa a 3ª posição com 1 vitória e 3 empate.