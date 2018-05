Apesar do susto, ninguém ficou ferido

O motorista de uma Renault Duster perdeu o controle do carro, bateu no barranco e capotou. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, dia 19, na SC-283 no Bairro Natureza. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas, não houve feridos e os bombeiros voluntários não foram acionados. A Polícia Rodoviária Estadual fez o levantamento de informações e a orientação de trânsito no local.