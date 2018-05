Um jovem de 24 anos morreu na tarde deste sábado, dia 24, após acidente que aconteceu na SC-452, na região de Água Doce. O rapaz, que não teve o nome confirmado, conduzia um Agile com placas de Herval d’Oeste, que bateu em uma carreta.

A colisão foi violenta e aconteceu por volta das 13:30h próximo ao trevo trevo de acesso a BR-153. de acordo com as informações apuradas, o motorista do carro perdeu o controle, rodou na pista e atingiu o caminhão. Chovia no momento do acidente.