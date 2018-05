Ele foi conduzido ao Hospital com a "arma" cravada na região da clavícula

Um rapaz de 19 anos foi atingido por um golpe de canivete na tarde deste sábado, dia 19 em Concórdia. O fato aconteceu por volta das 14:30h na Rua Pitangueiras, no Bairro Floresta. O golpe atingiu a região da clavícula esquerda.

A vítima foi encaminhada ao Hospital São Francisco com o canivete ainda no corpo. Segundo a guarnição dos bombeiros voluntários, que atendeu o rapaz, ele estava consciente.

De acordo com as informações apuradas, outro rapaz desferiu o golpe após um desentendimento em uma casa. A Polícia Militar foi até a residência, mas o autor não estava mais no local.