Crime aconteceu no interior

Uma adolescente de 15 anos foi morta a facadas em um fato registrado no início da noite desta sexta-feira, 18, no interior de Barracão. O fato foi registrado por volta das 18h, na Linha Campinas.

Segundo informações preliminares a jovem estava em casa quando foi atacada a facadas pelo autor, que fugiu logo depois. A vítima foi identificada como sendo Nadieli Aparecida da Silva Silveira, de 15 anos. No local foi apreendida uma faca de cozinha que teria sido usada pelo criminoso. Segundo a criminalística a jovem foi atingida por pelo menos 16 facadas, a quantidade real será conhecida após a perícia.

Logo após tomar conhecimento do fato as equipes policiais iniciaram as buscas pelo suspeito, que foi identificado por familiares da adolescente.

O homem que não teve o nome divulgado, estaria morando de favor na casa da família. Após os procedimentos no local o corpo de Nadieli foi recolhido pelo IML para necropsia. Com informações Fronteira Online