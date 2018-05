O juiz Daniel Radünz recebeu denúncia do Ministério Público no processo envolvendo o homem que feriu um policial militar em serviço durante ocorrência no último final de semana em Capinzal. A denúncia, formalizada pela Promotora de Justiça Substituta, Caroline Regina Maresch, contra Moacir Damacena, 40 anos, natural de Piratuba, é por tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

Segundo os autos, no dia 13 de maio, por volta das 20h15min, na Rua Maria Augusta de Oliveira, Loteamento Fernanda em Capinzal, o denunciado Moacir Damacena teria desferiu diversos golpes utilizando-se de uma pedra contra a cabeça do policial militar Maicon Masson, que estava de serviço. Conforme o MP, o homicídio não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do réu, “uma vez que o ofendido, mesmo ferido, desvencilhou-se dos ataques e foi rapidamente socorrido por policiais militares e levado ao hospital, recebendo adequado e pronto atendimento médico”.

Na ocasião, o policial Maicon Masson e o colega Robson Luiz Rinaldi faziam rondas na Rua dos Almeidas, no Loteamento Fernanda quando avistaram o automóvel Gol de placas AFO-3547 trafegando pela via com os faróis desligados. Ao perceberem a atitude suspeita, e em razão de o local ser conhecido pelos policiais pela prática do tráfico de drogas, os policiais militares tentaram realizar a abordagem do condutor do veículo que, acabou empreendendo fuga, sendo acompanhado em perseguição pela viatura policial.

Em seguida o denunciado abandonou o veículo e, a pé, empreendeu fuga por um terreno, oportunidade em que foi perseguido pelo policial militar Maicon Masson. Nesse momento, valendo-se do fato de que o policial o havia perdido de vista, o denunciado arremessou uma pedra contra Maicon, atingindo-lhe na região da cabeça. Logo após, o denunciado e a vítima entraram em luta corporal. O policial estaria caído quando Damacena teria desferido diversos golpes na cabeça do PM com uma pedra.

Para se desvencilhar das agressões, o policial precisou atingir o réu com coronhadas, utilizando-se da arma de fogo que portava, e com os pés, conseguiu afastá-lo. O réu, então, tentou novamente fugir, mas acabou detido posteriormente por outros policiais militares.

No veículo Gol que Damacena conduzia os policiais encontraram embaixo do cinzeiro, próximo à manopla de câmbio, uma bucha contendo 10 gramas de cocaína. Além das guarnições de Capinzal, a ocorrência mobilizou policiais militares de Herval d’ Oeste (PPT e Canil) e de Lacerdópolis. O réu está detido preventivamente no presídio regional de Joaçaba à disposição da Justiça. Ele já possui condenação por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e munições. Quando da prisão, o réu estava em saída temporária autorizada pelo Judiciário.

Fonte: Michel Teixeira Notícias