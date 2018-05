O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu em uma árvore, na Rua Anita Garibaldi, próximo ao acesso à Facc, em Concórdia. O acidente aconteceu no início da noite de sexta-feira, dia 18. Três pessoas estavam no caminhão e nenhuma ficou ferida.

De acordo com informações do condutor, ele trafegava em baixa velocidade, porém a chuva forte e a água na pista o atrapalharam em uma curva. Ao frear o veículo derrapou e saiu da pista.

A sorte dos ocupantes é que o caminhão foi seguro por uma árvore, pois ele poderia ter caído em uma ribanceira de mais de 15 metros. O veículo foi retirado do local no sábado pela manhã.

Os bombeiros voluntários não foram acionados.